В Казахстане приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в СМИ и интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон был принят для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

«Предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации», — говорится в сообщении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

Закон поступит на рассмотрение верхней палаты парламента Казахстана.

До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада. Он отметил необходимость сохранения традиционных семейных ценностей, назвав противоположную пропаганду Запада деструктивной.

Ранее президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Россию.