В Казахстане утвердили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Сенат парламента Казахстана по результатам голосования утвердил во втором чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии на территории страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инициатива осуществляется в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Закон был принят 12 ноября, после того, как гражданами страны была создана петиция с соответствующим требованием.

Местные общественные организации не поддержали закон. Кроме того, представители Евросоюза (ЕС) предупреждали о репутационных рисках для республики в случае его принятия.

Документ направили для подписания президенту Касым-Жомарту Токаеву, после чего он вступит в силу.

До этого глава Казахстана Токаев заявлял, что республика нацелена на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада. Он отметил необходимость сохранения традиционных семейных ценностей, назвав противоположную пропаганду Запада деструктивной.

Ранее в Казахстане рассказали о наказаниях для нарушителей закона об ЛГБТ.