В Казахстане рассказали о наказаниях для нарушителей закона об ЛГБТ

В Казахстане за пропаганду ЛГБТ будут штрафовать или арестовывать на 10 суток

Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов заявил, что нарушителей закона о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в СМИ и онлайн будут штрафовать на суммы до $300 либо арестовывать на 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кочетов, в рамках проведенных ранее обсуждений рабочая группа пришла к решению ввести понятие «противоправного контента», аналогичное тому, что уже закреплено в законе об онлайн-платформах. Ответственность, по его словам, будет нести именно человек, распространивший такой контент.

Кочетов уточнил, что при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), что равняется около $150). В случае повторного нарушения санкция увеличится до 40 МРП (примерно $300) либо будет применено ограничение свободы сроком до 10 дней.

12 ноября Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно сообщению комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, закон был принят в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Далее закон поступит на рассмотрение верхней палаты парламента Казахстана.

