Путин поздравил Ким Чен Ына и Мадуро с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро и северокорейского лидера Ким Чен Ына с наступающим Новым Годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе <...> президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, <...> председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын», — говорится в заявлении.

Кроме того, российский лидер поздравил с праздником президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Только этими тремя лидерами список зарубежных политиков, которым Путин направил послания, не ограничивается.

29 декабря президент РФ в поздравлении с наступающими Новым годом и Рождеством пожелал россиянам перемен к лучшему. Глава государства обратил внимание, что в новогодние праздники жители страны искренне верят, что их добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся.

Ранее Путина назвали человеком года.