Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Песков направил открытку с пожеланиями журналистам

Песков отметил ускорение времени в новогоднем поздравлении
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил в своей поздравительной открытке для журналистов, что время в 2025 году, как никогда раньше, ускорилось и уплотнилось, передает ТАСС.

«Время ускорилось и уплотнилось так, как никогда не было раньше! Живите, творите, будьте счастливы и побеждайте каждый день! С наступающим Новым годом!» — написано в поздравительной открытке.

28 декабря во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Ушаков добавил, что оба лидера выразили заинтересованность в мирном и долговременном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в США назвали рождественские подарки, которые американцы чаще всего возвращают.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528601_rnd_0",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+