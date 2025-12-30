Размер шрифта
Эксперт раскрыл, чего боится Украина после удара по резиденции Путина

Аналитик Коновалов: Украина боится не военного, а политического ответа России
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия в рамках военного ответа Украине на попытку удара по резиденции президента РФ в Новгородской области может нанести удар по центрам принятия решений, однако Киев в большей степени боится политического ответа Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Я думаю, что в данном конкретном случае, естественно, зеркальность ответа состоит в том, что это (будут. – «Газета.Ru») как раз удары именно по центрам управления и по центрам принятия решений», — подчеркнул эксперт.

Такие центры, обратил внимание аналитик, уже находятся не только в Киеве, а рассредоточены по всей территории Украины.

По словам Коновалова, практически весь спектр «военных инструментов», который есть у России, сейчас применяется в зоне СВО. Главное, что может поменяться в этом плане, считает эксперт, — это масштаб применения военных средств против Украины.

Как отметил собеседник, Киев при этом в большей степени боится политического ответа России на провокацию Украины, поскольку теперь переговорная позиция Москвы будет пересмотрена и ужесточена. Коновалов считает, что форматы подхода к урегулированию украинского кризиса будут изменены, однако о деталях говорить рано.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее на Кубе назвали атаку на резиденцию Путина попыткой усилить конфликт на Украине.

