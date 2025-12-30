Бывший госсекретарь США предрек России серьезные проблемы

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что России предстоит столкнуться с более серьезными последствиями прежде чем сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«В конце концов, России придется столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, прежде чем она будет готова всерьез сесть за стол переговоров», — сказал политик.

До этого министр обороны Испании Маргарита Роблес выступила против уступки Украиной территории в обмен на мир. Она подчеркнула, что украинцы «заслуживают справедливого и прочного мира», но его должна установить сама страна.

28 декабря во Флориде прошла четвертая за этот год встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой они обсудили возможные пути урегулирования конфликта. По итогам этих переговоров украинский лидер заявил, что мирный план согласован на 90%. Однако сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам договора, в том числе о территориальных уступках и будущем Донбасса.

Ранее Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.