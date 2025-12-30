В Германии рассказали об украинской тактике на переговорах с Трампом

Украинская тактика на мирных переговорах — не допустить, чтобы Трамп без критики воспринял доводы президента России Владимира Путина. Об этом написал шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер.

«Киев пытается убедить американскую сторону учитывать аргументы Украины, вовлекать Европу и вести реальные переговоры», — отметил он.

По словам Ронцхаймера, сейчас Путин и Зеленский ведут «открытую борьбу за благосклонность Дональда Трампа и его окружения. И «решающий вопрос — как долго президент США готов продолжать этот процесс и не потеряет ли он в какой-то момент терпение», подчеркнул шеф-редактор.

«Бросается в глаза, что он больше не ставит ультиматумов и дедлайнов. Президент, который когда-то обещал закончить конфликт в кратчайшие сроки, теперь допускает, что он может длиться ещё долго», — отметил Ронцхаймер.

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским во Флориде. Переговоры продлились более двух с половиной часов, Трамп назвал встречу «замечательной», а Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом Зеленский отметил, что вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.

Также в интервью Fox News во время визита в США Зеленский отметил, что Украина не сможет защитить себя без поддержки США, особенно в воздухе.

