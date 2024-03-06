«Домой с любовью к России»: эмоции на ВФМ-2024 в «Сириусе» переполняют всех

Марафоны и выставки, дискуссии, спорт и музыка, большой праздник и приключения со звездами мировой величины. А еще феерическое открытие, фантастический карнавал, хоровод дружбы и потрясающая энергия молодежи, собравшейся в «Сириусе» из почти 190 стран мира. Все, чем запомнился Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в «Сириусе», в материале «Газеты.Ru».

Всемирные фестивали молодежи и студентов начали проводиться с 1947 года для консолидации молодежи развивающихся стран, усиления международного сотрудничества. И фестиваль в Сириусе уже третий подобный в истории России. Но, чтобы избежать путаницы и санкций, он не имеет отношения к Международному фестивалю молодежи и студентов. Он проходит с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина, а организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Из аэропорта в аэропорт

Не успели гости фестивали покинуть международный аэропорт «Сочи», как они попали в аэропорт ВМФ-2024, где вовсю ощущается атмосфера праздника. Именно в стиле воздушной гавани оформлен университет «Сириус», оформленный под международный аэропорт ВМФ-2024. А чтобы начать путешествие в Город молодежи мира, на стойках регистрации следует получить посадочный талон. Территория университета стала уникальным выставочным пространством фестиваля, где представлены достижения регионов, вузов и крупнейших компаний экономического сектора страны в формате различных зон настоящего аэропорта в сопровождении геймификации.

Зона паспортного контроля открывает участникам Фестиваля границы в мир финансовых технологий и финансовой культуры. Терминал Е - терминал «Образование» - выполняет образовательную функцию, и даст возможность получить знания для «полета» во взрослой жизни. В Зеленом коридоре участники могут ознакомиться с видеоконтентом о ключевых технологиях и экологических практиках. В зоне международных рейсов пройдет грандиозная выставка «Арт.Молодость» от арт-кластера «Таврида», на участие в которой было подано 2600 заявок из 110 стран мира. В зоне Duty Free представлены локальные бренды от креативных молодых предпринимателей двух молодежных столиц - Владивостока и Москвы.

Открытие

Официальное открытие фестиваля состоялось 2 марта. «Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешевая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем наше слово, то всегда его держим. Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», — обратился президент Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия. Глава государства отметил, что для России многонациональное единство является величайшей ценностью, что во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут и развиваются российское государство и общество. Он также выразил уверенность, что все участники мероприятия вернутся домой с любовью к России.

Основной темой молодежного шоу на открытии фестиваля стал путь, который человек проходит от рождения и до взросления. Здесь можно получить ответы на вопросы, почему важно определиться с профессией, как это можно сделать и найти ответ на главный вопрос: в чем, собственно, смысл жизни.

Феерия света и звука, захватывающие трюки, головокружительные танцы – и все это, без преувеличения можно сказать, на глазах всего мира. Грандиозное открытие фестиваля. Каждый номер на шоу – это креатив многих стран. Выступают и российские артисты, и иностранцы.

С этого события стартовала череда встреч известных артистов с гостями фестиваля. Так, проводником в мир самых ярких эмоций стали известный российский битбоксер Вахтанг Каландадзе, актер Константин Хабенский, российская певица Полина Гагарина. Они сделали и так яркое театрализованное шоу, состоящее из танцевальных, музыкальных, хоровых эпизодов с артистами из разных стран еще более запоминающимся.

Гранит науки

Дальше участников фестиваля ждали лекции политиков, ученых, встречи с актерами, музыкантами, спортсменами и главное - новые друзья и эмоции. Программа составлена таким образом, чтобы молодые представители абсолютно разных сфер деятельности могли обсудить болевые точки, найти пути решения, или же просто обогатить свои знания. Инженерия и медицина, банковское дело и программирование, бизнес и технологии, спорт и культура — в любом направлении экспертное мнение высказывают самые яркие представители профессий.

Так, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с участниками марафона «Знание.Первые», председателем организационного комитета которого он является. Политик рассказал подрастающему поколению о лидерских принципах. На встречу, помимо российских детей, пришли ребята из более чем 30 стран, включая Пакистан, Непал, Монголию, Испанию, Францию и Китай. Кириенко напомнил юным слушателям, что за ними будущее, и поэтому на них лежит большая ответственность. Он выразил уверенность в том, что они со всем справятся.

«Хочу пожелать вам успеха и в качестве напутствия поделиться собственным опытом – это десять принципов жизни, которые помогают мне управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира», – добавил политик. Среди них он выделил способность осознавать личную ответственность, готовность управлять ситуацией, умение видеть возможности в любой проблеме и коммуницировать с разными людьми. Так же любому лидеру, по мнению Кириенко, нужно уметь ставить большие цели и не сдаваться на пути к их достижению.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, что основной целью фестиваля стало объединение молодежи планеты, чтобы она могла обсудить волнующие темы и понять, как строить общее будущее. «Мы собрали молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, всех, кому небезразличен мир, в котором мы живем, и кто хочет сделать его лучше», – сказала Разуваева. По ее словам, не исключено, что через десять-двадцать лет яркие представители молодежи станут руководителями различного уровня и общественными деятелями.

«Я побывала на лекции министра здравоохранения России Михаила Мурашко — было очень интересно его послушать, а также Яровой. Во время этих встреч заряжаешься энергией, и ее потом хватает на весь день: я летаю, хочется все и везде посмотреть, плюс морской воздух, все очень прекрасно, — поделилась своими ощущениями Анна. — Встречаю на пути очень много людей. «Я — Нина, я — Марк, я — Борк». Ты отвечаешь на адреналине: «Здорово, здорово!» Ты можешь не запомнить все имена, но главное, получаешь удовольствие от процесса. Впервые в жизни мы прикоснулись к народам физически».

Что, где, когда

Каждый день фестиваля посвящен определенному треку-смыслу, который проходит единой линией через все события и форматы программы. Так, 2 марта это была «Ответственность за судьбы мира»; 3 марта — «Многонациональное единство»; 4 марта — «Мир возможностей для каждого»; 5 марта — «Сохраним семью во имя детей и мира»; 6 марта — «Мы — вместе с Россией».

На площадке фестиваля шоу «Только в России» знакомит зрителей с деятельностью круглогодичных образовательных центров: Академии творческих индустрий «Меганом», Центра знаний «Машук» и Мастерской управления «Сенеж». Сценические декорации и спецэффекты, выступления хора и вокалистов, постановки балета — все это превращает шоу в увлекательное путешествие. И уже в первый день более 13 тысяч студентов познакомились с историей создания и деятельностью центра знаний «Машук».

А на выставке и ярмарке «Арт.Молодость» проекта «Таврида» участники фестиваля смогли не только увидеть, но и приобрести понравившиеся произведения современных художников, скульпторов, дизайнеров и мастеров. Кстати в дни фестиваля проект «Арт.Молодость» предстал в расширенном международном формате, объединив выставку и ярмарку работ российских и иностранных творцов.

Здесь же, на ВФМ, состоялась презентация Международного трека Всероссийского конкурса «Большая перемена», флагманского проекта Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Участники фестиваля узнали о возможностях трека, а также познакомились с его наставниками. 28 марта 2024 года стартует пятый, юбилейный сезон конкурса. Третий год подряд участие в конкурсе вместе с российскими школьниками могут принять и старшеклассники из зарубежных стран.

«Очень много ребят хотят посмотреть на наших политиков, сессия с Лавровым собрала целый зал. Молодежи из разных стран интересно посещать сессии разных направлений, потому что очень много точек соприкосновения и общих тем», – говорит член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

Всего же в дни фестиваля участники посетили более 800 мастер-классов, концертов, спектаклей, деловых встреч. Молодые дипломаты и ученые говорили о глобальном - о том, что сегодня волнует весь мир: экология, космос, история. Интерес с к российскому прошлому только растет, говорят организаторы. «В большинстве своем, они знакомы с историей, с традициями России. Знают только определенные мифы, стереотипы. И важно познакомить и рассказать им о том, о чем они пока не знают», — говорит доктор исторических наук, профессор РУДН Елена Линькова.

Дух объединения

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стало шествие молодежи мира. Здесь звезды спорта, кино и даже мировой политики. И все национальности, даже те, о которых мы никогда не слышали. И каждый пришел в национальном костюме, с флагом своей страны, а некоторые сделали из подручных средств еще и символы своих государств - верблюдов, колесниц, гармоней.

На ВФМ установлен мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы. Представители разных стран мира объединились в известном танце, ставшем символом России. Инициаторами проекта стали «Мастера гостеприимства» и арт-кластер «Таврида». Всего в мероприятии приняли участие 2 тысячи молодых людей разных национальностей. По словам организаторов, все они вдохновились самобытными традициями российских регионов, познакомившись с культурными особенностями нашей страны. Результатом этих впечатлений стал «Хоровод дружбы», объединивший молодежь разных национальностей из разных стран мира.

А еще ежедневно на фестивале проходят концерты: UMA2RMAN и группа «Дабро», ST и «Моя Мишель», «Иванушки International» и Леонид Агутин — на сценах только топовые звезды. Днем же участие в дискуссиях принимают знаковые фигуры масштабов всего мира.

Очередь выстроилась к кампусу «Ямал», где ждали Эмира Кустурицу. «Я сейчас работаю над тремя экранизациями русской литературы, — рассказал Кустурица, — это «Мертвые души», «Преступление и наказание» и «Лавр» по Евгению Водолазкину». «А может, снимете хотя бы одному из этих романов сериал?» - спросили его. «Для меня кино - это чудо, социальный акт, настоящее искусство, а сериалы далеки от всего этого хотя бы потому, что их не смотрят в залах, а только с экранов телефонов».

Во время разговора с журналистами на марафоне «Знания. Первые» Ольга Бузова отметила важность всех профессий и призвала не пытаться повторить чей-то путь, а выбирать свою дорогу. «Можно падать много-много раз, самое главное – подняться», – заявила известная певица, говоря о том, как достичь успеха.

Сыграли на фестивали и свадьбы. Сразу две пары участников ВФМ в Сириусе заключили брак – Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа. Кроме традиционной торжественной церемонии в ЗАГС для молодоженов организовали обрядовую русскую церемонию со свадебной каруселью, песнями и караваем.

Из России с любовью

Участник фестиваля, независимый журналист и политический аналитик из США Кристофер Джозеф Хелали отметил, что Всемирный фестиваль молодежи организован на невероятном уровне, и его проведение разрушает миф западной пропаганды о том, что россияне страдают от нехватки продовольствия и давления санкций. «Фестиваль стал воплощением мечты. Качество и организация – просто невероятны. Мы благодарны России за удивительную возможность встретиться и обсудить все с россиянами и молодыми людьми со всего мира», – сказал Хелали.

Американец заметил, что ожидал увидеть сильную и жизнестойкую Россию и ожидания оправдались. «Единство, патриотизм, сила и верность внушают благоговейный трепет. Я действительно поражен и польщен героизмом и решимостью народа России», – сказал эксперт.

«Соединенные Штаты не хотели, не хотят и никогда не захотят, чтобы Россия оставалась великой и такой огромной, какая она есть. Они завидуют. Потому что у них нет ничего своего, они искусственный народ. Поэтому и пытаются искоренить культуру и самобытность в странах по всему миру. В том числе и в Африке. И вас — СССР и потом Россию — со времен холодной войны они ненавидят. Я не об американском народе. Их лидеры всегда ненавидели и ненавидят РФ. Их цель — России не должно быть. А если останется, то вот такая малюсенькая, а не огромная», – сказал молодой человек по имени Габето, приехавший на ВФМ из Африки.

Бразилец Энрике Домингес, приехавший в Сириус, отметил, что на ВФМ все объединяются для того, чтобы «создать новый мир, в котором мы все будем жить спокойно». Молодой человек учится в России уже два с половиной года и достаточно хорошо говорит по-русски.

«У нас в Бразилии влияние западной пропаганды очень сильное: много нехороших новостей о России. Но, когда впервые сюда приехали (я был не один, с друзьями), быстро поняли, что Россия на самом деле прекрасная страна. Люди здесь добрые. И мы просто влюбились в Россию», — рассказал он.

«Фестиваль организован на очень высоком уровне. Хочется с эмоциями передать, а словами объяснить трудно. Из различных стран мира приехала та молодежь, которая может и хочет объединиться друг с другом, найти точки соприкосновения. Чувствуется значимый вклад России именно в молодежную политику, большое будущее у молодежи в РФ», — резюмировал еще один участник фестиваля, приехавший в Сириус из Ташкента.