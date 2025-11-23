США допускают возможность передачи Украине Tomahawk

Американский план урегулирования конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. Об этом заявил колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

По словам источников, администрация Соединенных Штатов признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными». Собеседники издания допускают, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, пересмотрит положение об ограничении численности украинской армии до 600 тыс. человек.

Что касается ракет Tomahawk, то, как отмечает Игнатиус, американские чиновники рассматривают возможность их отправки Киеву в качестве альтернативы размещению войск европейских стран на территории Украины в качестве «силы сдерживания» после прекращения огня.

«Суверенитет Украины не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европу. Мы не хотим распада Украины», — сказал один из чиновников. По его словам, администрация Трампа привержена тому, чтобы продолжать передавать Украине разведданные.

The Washington Post подчеркивает, что власти США пытаются убедить американцев, Украину и европейских союзников в том, что план Трампа «не настолько пророссийский, как может показаться».

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.