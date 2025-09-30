МИД: Россия вышлет австрийского дипломата в ответ на решение Вены

Россия вскоре вышлет австрийского дипломата в ответ на решение Вены объявить дипломата РФ персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Там подчеркнули, что отвечают на все подобные шаги традиционно. Австрийскую сторону уже оповестили об ответных мерах.

«Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию», — заявили в ведомстве.

30 сентября Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. По информации Kurier, дипломат подозревается в шпионаже.

«Он уже покинул Австрию», — сказал представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В августе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей.

Ранее Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО.