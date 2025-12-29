Размер шрифта
В Европе спрогнозировали, как завершится украинский конфликт

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Путин выйдет победителем из конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин выйдет победителем из украинского конфликта. Об этом заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович, его слова приводит польский портал Gazeta.

«Украина проиграла, вопрос только в том, насколько», — отметил Чапутович.

Он также заявил о проигрыше Европы. По мнению бывшего министра иностранных дел, европейские лидеры теряют свое значение в переговорном процессе, так как именно их политика привела к конфликту на Украине, и Вашингтон это видит.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что если конфликт на Украине продолжится, то он закончится победой России. Он отметил, что сейчас ведется «война на истощение», и Украина проиграет. Депутат также выразил мнение, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта, а только продлевают его.

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ.

