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Воробьев представил Путину опыт Подмосковья по подключению объектов строительства к сетям

Воробьев предложил масштабировать на страну опыт региона в подключении к сетям
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании президиума госсовета опыт региона по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям, сообщает пресс-служба главы и правительства Подмосковья.

Отмечается, что мероприятие на тему «Развитие инфраструктуры для жизни» провел президент России Владимир Путин.

Воробьев подчеркнул, что любой объект — дом или завод — невозможен без шести ресурсов: воды, канализации, газа, электричества, связи и дороги.

«Все сети важно проводить быстро. Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации», — сказал он.

По его словам, чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями, и этот процесс может занять до года. Глава Подмосковья уточнил, что подобные трудности возникают не только у газовиков, а у всех, кто работает с инженерными сетями.

Чтобы ускорить процедуру, регион запустил сервис «ВсеСети» на портале Госуслуг Подмосковья. Теперь все согласования проходят одновременно в электронном виде, что сокращает сроки с года до двух недель.

«Предлагаем масштабировать наш опыт: одобрить пилотный проект и пригласить к партнерству федеральные ресурсные организации. Мы проработаем механизм, и после этого можно будет внести изменения в законодательство и распространить практику по всей стране», — сказал Воробьев.

Также губернатор Подмосковья предложил ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках.

«Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей. В Подмосковье больше всего ИЖС и СНТ в стране — около 2,5 млн домов. Все больше семей выбирают жизнь в собственном доме, и важно, чтобы в коттеджных поселках и садовых товариществах был порядок и защита прав жителей», — заключил Воробьев.

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