Новости политики

В Совфеде рассказали о провале Зеленского на переговорах с Трампом

Сенатор Пушков: Трамп не принял мирный план Зеленского из 20 пунктов
Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не принял мирного плана из 20 пунктов, который предложил ему украинский лидер Владимир Зеленский во время прошедших 28 декабря переговоров. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков отметил, что документ представляет собой совместную позицию Украины и Евросоюза. Подобного решения президента США и «следовало ожидать», подчеркнул сенатор.

По его словам, европейская «коалиция желающих» все ждет, когда Трамп перейдет на ее сторону, однако этого не происходит.

«Более того: ЕС по-прежнему находится на обочине переговорного процесса и, судя по всему, там и останется. Ничто не указывает на сближение позиций Трампа и европейцев», — констатировал Пушков.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Карелом Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джузеппе Мелони и Кирой Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в Совфеде подвели итоги переговоров США и Украины.

