Новости политики

В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта

Депутат Гетманцев: возможность принять непопулярные, но нужные решения, есть
Andrii Nesterenko/Reuters

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев допустил принятие непопулярных, но нужных для урегулирования конфликта на Украине решений. Об этом он написал в Telegram.

«Многие спрашивают, способен ли парламент ратифицировать сложные, но необходимые решения о мире? Думаю, не все, но большинство Рады, убежден, осознает свою ответственность перед историей и народом в сохранении независимости страны и обеспечении ее будущего», — написал депутат Рады.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча длилась более 2,5 часа, что стало рекордом для личных разговоров двух лидеров. По итогам переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп и Зеленский признали, что ключевые вопросы, в частности, территориальные уступки и будущее Донбасса, остались нерешенными. По мнению главы Белого дома, через несколько недель станет понятно, смогут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Глава Белого дома назвал разговор хорошим и продуктивным.

Ранее в Госдуме оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским.

