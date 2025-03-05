Экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты

В России в марте начал действовать механизм самозапрета на оформление кредитов. Установить его можно как самостоятельно в приложении «Госуслуг», так и в отделении МФЦ. При этом важно учитывать детали, чтобы выбрать, какой вид механизма наиболее комфортен для конкретного человека, объяснила 360.ru экономист Светлана Петрова.

Несмотря на предупреждение о том, что заявка на самозапрет рассматривается по два-четыре дня, обычно ответ приходит за несколько минут, а действовать инструмент начинает уже на следующий день.

При установке самозапрета банки и МФО перед выдачей кредита должны будут проверить наличие на подключения к этой услуге, и, если оно подтвердится, отказать заемщику в выдаче средств. Если же кредит будет выдан, то требовать от клиента исполнения обязательств, организация не может, пояснила эксперт.

Условия запрета можно выбрать по виду кредитора, распространив его только на банки или только на МФО, по способу обращения за займом – например, запретить дистанционное оформление.

«После снятия самозапрета действует период охлаждения. Один рабочий день. Быстро это оформить не получится, — подчеркнула Петрова. — Надо рассчитывать, что может пройти несколько дней, пока вы снимете этот самозапрет».

Что касается ограничений, то самозапрет невозможно установить на ипотеку, авто- или образовательный кредит. Такие кредиты исключили из числа доступных для самозапрета по той причине, что для них банк должен оформить множество документов.

Напомним, в России уже около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса. Пик активности был 1 марта в 20:08 по мск: за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета. Большинство пользователей (91%) хотят защититься от нежданных долгов и выбрали полный запрет на кредиты.

Ранее эксперт назвал последствие ввода самозапрета на кредит.