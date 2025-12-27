Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с участием европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

У Украины есть красные линии в вопросе переговоров, которые касаются территориальных уступок, Запорожской АЭС и гарантий безопасности. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Безусловно, есть красные линии для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение - юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях», — заявил Зеленский.

Самым главным вопросом он назвал гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что они очень важны для Киева.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, от чего зависят гарантии безопасности от США.