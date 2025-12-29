Конгрессвумен Луна: в США многие не хотят урегулирования конфликта на Украине

Многие американские политики не хотят урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна в интервью телеканалу Fox News.

«Хотела бы отметить, что в Вашингтоне многие не только из числа демократов не хотят заключения мирного соглашения, потому что у них есть инвестиционные интересы в отношении некоторых оборонных подрядчиков, и они лично инвестировали в акции», — сказала конгрессвумен.

Луна добавила, что она надеется на достижение мирного соглашения, несмотря на сопротивление со стороны отдельных политиков.

В этом же интервью Луна заявила, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта может произойти в обозримом будущем. По словам конгрессвумен, она лично прилагает усилия по разрешению украинского кризиса.

28 декабря состоялась встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Переговоры прошли в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял президент Украины, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

