Белый дом обратился к ООН в связи с отключением эскалатора с Трампом

Белый дом призвал ООН расследовать инцидент с отключением эскалатора с Трампом
Shannon Stapleton/Reuters

Белый дом призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) провести расследование с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США Дональд Трамп, и уволить виновного. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт в соцсети X.

«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование», — написала она.

Левитт также дополнила публикацию выдержкой из статьи The Times. В ней утверждалось, что сотрудники всемирной организации между собой шутят о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице. Трампу это хотели объяснить тем, что у них завершилось финансирование для нормальной работы на фоне решения правительства США сократить взносы в ООН.

23 сентября Трамп, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что для него является честью выступление в ООН, однако неработающие эскалатор и телесуфлер сделали это «еще интереснее».

Ранее Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН.

