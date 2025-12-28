Размер шрифта
В Швейцарии заявили о беззащитности страны перед Россией

Командующий Зюсли: Швейцария будет готова к обороне только к 2050 году
Global Look Press

Швейцария не сможет защитить себя от полномасштабного нападения и должна увеличить свои военные расходы из-за «угрозы» конфликта с Россией. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung рассказал глава Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли.

По его словам, сейчас Швейцария готова лишь «к нападениям на критически важную инфраструктуру со стороны негосударственных субъектов», а также к кибератакам.

По его словам, у вооруженных сил страны остается немало проблем. Так, в чрезвычайной ситуации полностью экипирована будет только треть всех швейцарских солдат. Также имеющаяся у Швейцарии артиллерия относится к эпохе Холодной войны, отметил он.

«Чего мы не можем сделать, так это защититься от угроз на расстоянии или даже от полномасштабного нападения на нашу страну», — отметил он.

По словам Зюсли, уже сейчас Швейцария сталкивается с «дезинформацией» и «шпионажем» со стороны России. Поэтому армия реформируется, отметил он. Однако он отметил, что при нынешних темпах вооруженные сил Швейцарии будут готовы к обороне только к 2050 году. И это «слишком долго, учитывая угрозу», отметил Зюсли.

В декабре издание New York Times написало, что Великобритания готовится к потенциальному конфликту с Россией. Однако депутат от Лейбористской партии Танманджит Сингх Дхеси отметил, что сейчас страна не готова к вооруженному нападению и «программа обеспечения безопасности Отечества продвигается крайне медленно».

Также в декабре в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен укрепить свою оборону в ближайшее время и соответствующая программа уже принята.

Ранее в США раскритиковали планы НАТО на случай конфликта с Россией.

