«Кошелек Зеленского» прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, оказавшийся в центре коррупционного скандала, отказался комментировать дело из-за рекомендаций адвокатов. При этом он резко раскритиковал украинские СМИ, заявив, что они заранее сделали из него «главного виновного» в скандале, пишет Bild.

В интервью он отверг связи с Зеленским и дружбу с Андреем Ермаком, хотя ранее называл его близким другом.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. За пару часов до обысков он сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Сам Миндич отвергает обвинения в побеге, утверждая, что поездка была запланирована заблаговременно, а также отрицает близкие связи с президентом Украины и Андреем Ермаком, несмотря на прежние заявления о дружбе с Ермаком.

Ранее Миндича «словили» на пляже в Израиле.