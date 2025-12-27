Размер шрифта
«Кошелек Зеленского» прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Соратник Зеленского Миндич прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Тимур Миндич
Еврейская община города Днепр

Близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, оказавшийся в центре коррупционного скандала, отказался комментировать дело из-за рекомендаций адвокатов. При этом он резко раскритиковал украинские СМИ, заявив, что они заранее сделали из него «главного виновного» в скандале, пишет Bild.

В интервью он отверг связи с Зеленским и дружбу с Андреем Ермаком, хотя ранее называл его близким другом.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. За пару часов до обысков он сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Сам Миндич отвергает обвинения в побеге, утверждая, что поездка была запланирована заблаговременно, а также отрицает близкие связи с президентом Украины и Андреем Ермаком, несмотря на прежние заявления о дружбе с Ермаком.

Ранее Миндича «словили» на пляже в Израиле.

