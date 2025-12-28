В США удивились новому требованию Зеленского

Западные союзники не смогу предоставить Украине те объемы финансирования, на которых настаивает Владимир Зеленский. Об этом в эфире Youtube-канала заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис, передает РИА Новости.

«Ребята, $800 млрд? Кто будет это оплачивать? <...> Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что из-за собственных экономических трудностей Евросоюз (ЕС) не может позволить себе такие расходы на поддержку Украины.

Накануне Зеленский рассказал, что Украина нуждается примерно в $700–800 млрд. Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

