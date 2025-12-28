СМИ узнали, почему Стармер отсутствовал на переговорах с Зеленским 27 декабря

Telegraph: Стармер не участвовал в переговорах с Зеленским из-за графика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присутствовал на переговорах европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 декабря из-за загруженного графика. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на канцелярию политика.

«Сэр Кир Стармер отсутствовал на важной встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за «загруженного графика», — говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что присутствие Стармера на этих переговорах не было запланировано изначально. Вместо премьера на встрече был его советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, уточнили журналисты.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп присоединится к разговору Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими союзниками. Однако позже агентство Reuters сообщило, что участие главы Белого дома не предусмотрено.

В соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что основной темой переговоров стали возможности достижения мира на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря.