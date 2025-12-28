Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

СМИ узнали, почему Стармер отсутствовал на переговорах с Зеленским 27 декабря

Telegraph: Стармер не участвовал в переговорах с Зеленским из-за графика
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присутствовал на переговорах европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 декабря из-за загруженного графика. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на канцелярию политика.

«Сэр Кир Стармер отсутствовал на важной встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за «загруженного графика», — говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что присутствие Стармера на этих переговорах не было запланировано изначально. Вместо премьера на встрече был его советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, уточнили журналисты.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп присоединится к разговору Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими союзниками. Однако позже агентство Reuters сообщило, что участие главы Белого дома не предусмотрено.

В соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что основной темой переговоров стали возможности достижения мира на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520111_rnd_5",
    "video_id": "record::a4d69d19-5c6f-45d2-9243-f8c0eaf1a7d5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+