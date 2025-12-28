Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Румынии предсказали сложный 2026 год для экономики страны

Министр экономики Дарэу: следующий год будет тяжелым для страны и населения
Creative Lab/Shutterstock

Следующий год будет тяжелым для Румынии, в том числе из-за недоверия народа к властям в условиях кризиса и роста налогов. Об этом в эфире телеканала Digi24 заявил министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Иринеу Дарэу.

«Если бы я сказал, что следующий год будет очень легким, я бы солгал. Следующий год будет тяжелым. Однако я считаю, что где-то в течение года будут найдены ресурсы, чтобы улучшить что-то в индивидуальном порядке», — сказал он.

По словам Дарэу, правительство рассчитывает, что к концу 2026 года тяжелый период удастся закончить.

Несколько дней назад новым министром национальной обороны Румынии был назначен Раду Мируцэ, а новым министром экономики — Иринеу Дарэу. Распоряжения о кадровых перестановках подписал президент Никушор Дан.

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности американских войск в Европе. Решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519469_rnd_9",
    "video_id": "record::46b73ae3-9e69-4951-ae0d-81b0e9c5d08b"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+