В Румынии предсказали сложный 2026 год для экономики страны

Министр экономики Дарэу: следующий год будет тяжелым для страны и населения

Следующий год будет тяжелым для Румынии, в том числе из-за недоверия народа к властям в условиях кризиса и роста налогов. Об этом в эфире телеканала Digi24 заявил министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Иринеу Дарэу.

«Если бы я сказал, что следующий год будет очень легким, я бы солгал. Следующий год будет тяжелым. Однако я считаю, что где-то в течение года будут найдены ресурсы, чтобы улучшить что-то в индивидуальном порядке», — сказал он.

По словам Дарэу, правительство рассчитывает, что к концу 2026 года тяжелый период удастся закончить.

Несколько дней назад новым министром национальной обороны Румынии был назначен Раду Мируцэ, а новым министром экономики — Иринеу Дарэу. Распоряжения о кадровых перестановках подписал президент Никушор Дан.

В конце октября Румыния и союзники по НАТО были уведомлены Вашингтоном о сокращении численности американских войск в Европе. Решение было принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

