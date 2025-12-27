Трамп «охладил» Зеленского

Президент США Дональд Трамп «охладил» оптимизм украинского лидера Владимира Зеленского относительно мирного плана из 20 пунктов. Об этом пишет газета The Hill.

Авторы материала ссылаются на интервью Трампа Politico, в котором он заявил, что у Зеленского ничего не будет, пока он этого не одобрит.

«Его заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи с Зеленским. Украинский лидер настаивает на отказе от уступки земель и гарантий безопасности в ходе мирных переговоров, направленных на прекращение более чем трехлетней войны с Россией», — говорится в тексте.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину.