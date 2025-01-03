Назарбаев ездил в гости к Путину

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил дружеский визит в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью казахстанской газете «Ана тили» рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — рассказал Токаев.

Он добавил, что для Назарбаева поездки в Москву являются практически традицией, зародившейся еще во времена Советского Союза, когда первый президент независимого Казахстана был советским партийным функционером и, в конце концов, председателем Совета министров Казахской ССР.

До этого Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.