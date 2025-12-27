СМИ рассказали, как пройдут переговоры Зеленского и Трампа

Bild: встреча Зеленского с Трампом не увенчается успехом

Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа не увенчается успехом. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа», — сказал эксперт по безопасности Петер Нойман.

По его мнению, американский лидер не воспринимает украинского коллегу как равного.

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

До этого глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах.