Обыски проводятся в здании, где расположен офис партии Зеленского

Сотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время церемонии принесения присяги в Киеве

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в конгрессно-выставочном центре «Парковый», в котором находится офис правящей партии «Слуга народа». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Подробности следственных действий не приводятся.

Тем временем депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале: «Наконец НАБУ взялось за тяжеловесов украинской политики!»

Незадолго до этого сотрудники НАБУ организовали обыски в одном из помещений Верховной рады. Как сообщили в антикоррупционном бюро Украины, в ходе операции бойцы Управления государственной охраны оказали сопротивление силовикам.

В начале ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной спецоперации «Мидас» в сфере энергетики. Вслед за этим началась череда обысков у представителей украинской верхушки власти, в частности обыски прошли у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, после которых было объявлено о его отставке.

Ранее обыски провели в налоговой службе Украины.