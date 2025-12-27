Военкор Коц предположил, что основателя РДК могли ликвидировать свои

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что основателя РДК (признан в РФ террористической организацией) Кирилла Капустина могли ликвидировать свои. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

«Какие такие важные задачи для себя Капустин нашел в Запорожье, когда побратимы гибнут пачками на Харьковщине — загадка. Если они, задачи, и были, то явно не боевые», — написал он.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Капустин действовал под руководством спецслужб Запада. Он подчеркнул, что Капустин ушел на тот свет государственным изменником, а предательство считается худшим оскорблением среди военных.

27 декабря главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в достоверности этих данных. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

