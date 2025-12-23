На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии назвали Фон дер Ляйен новым рейхсфюрером

Профессор Малинен: нацисты вернулись под предводительством Фон дер Ляйен
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Нацисты вернулись под предводительством нового рейхсфюрера фон дер Ляйен», — считает он.

В декабре 2025 года профессор в соцсети X уже назвал фон дер Ляйен «главной ведьмой» и отмечал, что она разрушает европейский континент.

Для Урсулы фон дер Ляйен «политическим ударом» стало принятое на саммите ЕС 19 декабря решение использовать для выдачи кредита Украине собственные средства, а не замороженные российские активы, писала газета Financial Times.

Также издание The European Conservative отмечало, что провал плана ЕС по изъятию российских активов стал серьезным и унизительным изменением курса для Еврокомиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен.

19 декабря ЕС решил выдать Украине беспроцентный кредит в сумме €90 млрд на период 2026–2027 годов. Вернуть его Украина должна будет только в том случае, если Россия компенсирует Киеву нанесенный ущерб.

Ранее политолог назвал фон дер Ляйен «сбитым летчиком».

