Начались переговоры Таиланда и Камбоджи

Guardian: Камбоджа и Таиланд приступили к переговорам

Начались переговоры Камбоджи и Таиланда. Об этом пишет британское издание The Guardian.

»Бангкок очень рассчитывает на то, что встреча приведет к положительным результатам», — сказал представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

По его словам, итоги встречи зависят от позиции Камбоджи.

Камбоджийская сторона также подтвердила факт старта переговорного процесса, выразив надежду на прекращение боевых действий, восстановление стабильности и «содействие в скорейшем возвращении к нормальной ситуации».

Как пишет газета, переговоры продлятся до субботы, 27 декабря. Известно, что встреча проходит на пограничном пункте в провинции Чантхабури в Таиланде.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Накануне между странами произошел конфликт на приграничной территории. Нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.

Ранее ВВС Таиланда ударили по казино в Камбодже.