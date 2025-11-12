Если даже США и Европейский союз (ЕС) согласятся на условия России в конфликте на Украине, санкционная война не закончится. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Франц Клинцевич. В ход пойдут требования репараций, дальнейшие угрозы конфискации средств и дальнейшие санкционные пакеты, считает он.

«Но в этом процессе Европа, которая благодаря тупости, по-другому не могу сказать, советского еще руководства, вместо того чтобы развивать свою экономику и газовую систему, получила дешевый газ и поднялась до очень высокого уровня, в данной ситуации Европа очень сильно пострадает», — сказал Клинцевич.

Как бы ни закончился украинский конфликт, развал Европы на самостоятельные государства неминуем, добавил он.

7 ноября еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке заявила, что ЕС готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии. Она уточнила, что процесс разработки ограничений против Минска находится на ранней стадии.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ, включающий ограничения против банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее Венгрия заявила, что США освободили поставки нефти и газа из РФ в страну от санкций.