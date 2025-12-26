Названо возможное место будущей встречи «коалиции желающих»

Bloomberg: встреча коалиции желающих может пройти в Париже с участием Зеленского

Во время встречи «коалиции желающих» в Париже, 4 сентября 2025 года

Очередная встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих» по поддержке Украины, запланированная на январь 2026 года, вероятно, пройдет в Париже. Не исключено, что в ней примет участие Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

«Встреча стран так называемой «коалиции желающих», посвящённая гарантиям безопасности Украины, вероятно, состоится в Париже в новом году. Зеленский может принять участие в переговорах», — говорится в сообщении агентства.

В сентябре текущего года Париж уже принимал встречу членов указанной коалиции под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер сообщил о том, что 26 государств выразили готовность разместить на территории Украины силы сдерживания после достижения соглашения о прекращении огня.

По итогам берлинских переговоров, состоявшихся 14-15 декабря, европейские лидеры заявили о намерении сформировать «многонациональные силы», призванные гарантировать безопасность Украины. Предполагается, что эти силы будут созданы в рамках «коалиции желающих» под эгидой Европы и при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Ранее Захарова заявила о планах «коалиции желающих» по оккупации Украины.