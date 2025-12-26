Размер шрифта
Новости политики

Американский сенатор призвал захватывать суда с российской нефтью

Сенатор Грэм предложил захватывать суда, перевозящие российскую нефть
CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC предложил Вашингтону «пойти ва-банк», если Россия не сядет за стол переговоров.

«Если Путин скажет «нет», нам придется кардинально изменить правила игры, в том числе предоставить Украине ракеты «Томагавк», — заявил он.

По словам сенатора, США должны начать захват судов, перевозящих российскую нефть, как в настоящее время Вашингтон действует в отношении Венесуэлы.

Также Грэм призвал объявить Россию государством — спонсором терроризма и ввести серьезные пошлины для стран, покупающих нефть у РФ.

24 декабря украинский лидер Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о планах РФ продолжить контакты с США по Украине.

