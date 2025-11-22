Рябков назвал стратегическую ошибку Запада в отношении России

Пренебрежение решимостью РФ защищать свои интересы говорит об ошибочной стратегии коллективного Запада, который отрицает очевидное — стратегическое поражение ядерной державы невозможно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Неслучайно они вознамерились нанести России стратегическое поражение, по большому счету отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно, и по большому счету пренебрегая нашей решимостью действовать максимально энергично в защиту собственных интересов», — сказал он.

По мнению замминистра, эта стратегическая ошибка Запада в конечном итоге трансформируется в осознание того, что необходимо искать другую основу для сосуществования. Рябков подчеркнул, что нужно донести до оппонента важность достижения «ситуативного взаимопонимания» с абсолютным учетом интересов РФ.

Дипломат также отметил, что идеологических разногласий между Брюсселем и Вашингтоном нет, поскольку это «две стороны одной и той же медали», когда все стороны уверены в цивилизационном превосходстве собственной модели мироустройства.

