На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков назвал стратегическую ошибку Запада в отношении России

Рябков: Запад ошибается стратегически, отрицая готовность РФ защищать интересы
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Пренебрежение решимостью РФ защищать свои интересы говорит об ошибочной стратегии коллективного Запада, который отрицает очевидное — стратегическое поражение ядерной державы невозможно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Неслучайно они вознамерились нанести России стратегическое поражение, по большому счету отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно, и по большому счету пренебрегая нашей решимостью действовать максимально энергично в защиту собственных интересов», — сказал он.

По мнению замминистра, эта стратегическая ошибка Запада в конечном итоге трансформируется в осознание того, что необходимо искать другую основу для сосуществования. Рябков подчеркнул, что нужно донести до оппонента важность достижения «ситуативного взаимопонимания» с абсолютным учетом интересов РФ.

Дипломат также отметил, что идеологических разногласий между Брюсселем и Вашингтоном нет, поскольку это «две стороны одной и той же медали», когда все стороны уверены в цивилизационном превосходстве собственной модели мироустройства.

Ранее во Франции раскрыли «стратегическую уязвимость» стран Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами