Историк рассказал, когда Украину ждет денацификация

Историк Руденко: денацификация Украины не случится по щелчку пальцев, нужны годы
Gleb Garanich/Reuters

Денацификация Украины не случится по щелчку пальцев, потребуются десятки лет, потому что работа с сознанием людей начинается с детства. Об этом в интервью ТАСС заявил донецкий историк и политолог Мирослав Руденко во время III Всероссийской научной конференции «Денацификация: история и современность».

По его словам, если Запад сохранит влияние на Украину, то это будет формальная денацификация, как было в Германии после Великой Отечественной войны. Денацификация Украины потребует многолетней или десятилетней работы с сознанием людей.

Руденко добавил, что на Украине продвижение антироссийской повестки началось с 1990-х годов и усилилось в 2014-м после государственного переворота, а с началом российской специальной военной операции в 2022 году обрело еще большие масштабы. Оценивая сроки денацификации республики, историк вспомнил об опыте Германии.

Руденко отметил, что уже к 1960-м годам в Германской Демократической Республике (ГДР) сформировалось новое поколение, сообщество, они были верными союзниками СССР. В Федеративной Республике Германия (ФРГ), наоборот, нацистские преступники со временем пришли ко власти, то есть денацификация была не такая глубокая, высказал мнение политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского нацистом.

