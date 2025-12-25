В России понадеялись на прогресс в мирных переговорах по Украине в 2026 году

Политолог Дудаков счел возможным прогресс по миру на Украине в 2026 году

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в 2026 году стоит ожидать прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США.

«Как мы видим, действительно, есть ожидания от того, что в 2026 году нам удастся достичь хотя бы какого-то прогресса в рамках наших двусторонних российско-американских переговорных отношениях», — заявил Дудаков.

По его словам, переговорная позиция США осложняется тем, что Вашингтону не удается найти компромисса с Европой и Украиной. Однако, предположил политолог, успехи ВС РФ на поле боя в итоге вынудят их занять более реалистичную позицию, а США смирятся с основными условиями и требованиями Москвы.

Президенту США Дональду Трампу выгодно достичь прогресса в этом вопросе к весне-лету будущего года, чтобы можно было продать это как успех перед выборами в Конгресс, указал аналитик.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в переговорном процессе по украинскому вопросу у России и США есть небольшое движение вперед.

Ранее на Украине заявили, что Россия не примет раскрытый Зеленским мирный план.