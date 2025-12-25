На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России понадеялись на прогресс в мирных переговорах по Украине в 2026 году

Политолог Дудаков счел возможным прогресс по миру на Украине в 2026 году
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в 2026 году стоит ожидать прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США.

«Как мы видим, действительно, есть ожидания от того, что в 2026 году нам удастся достичь хотя бы какого-то прогресса в рамках наших двусторонних российско-американских переговорных отношениях», — заявил Дудаков.

По его словам, переговорная позиция США осложняется тем, что Вашингтону не удается найти компромисса с Европой и Украиной. Однако, предположил политолог, успехи ВС РФ на поле боя в итоге вынудят их занять более реалистичную позицию, а США смирятся с основными условиями и требованиями Москвы.

Президенту США Дональду Трампу выгодно достичь прогресса в этом вопросе к весне-лету будущего года, чтобы можно было продать это как успех перед выборами в Конгресс, указал аналитик.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в переговорном процессе по украинскому вопросу у России и США есть небольшое движение вперед.

Ранее на Украине заявили, что Россия не примет раскрытый Зеленским мирный план.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами