ВВС Таиланда атаковали территорию Камбоджи

Khmer Times: истребители F-16 Таиланда вторглись в Камбоджу и атаковали ее
Lukasz Glowala/Reuters

Тайские истребители F-16 вторглись в Камбоджу на расстояние около 60 км от границы и атаковали ее территорию. Об этом пишет газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство обороны.

Сообщается, что атака началась около 10 утра (06:00 мск) 24 декабря.

«Таиланд использовал истребители F-16 для сброса шести бомб в районе Банан провинции Баттамбанг на северо-западе Камбоджи», — сказали там.

По данным Минобороны, местным жителям пришлось бежать с указанных территорий, чтобы укрыться от тайской агрессии с воздуха.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Накануне между странами произошел конфликт на приграничной территории. Нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.

Ранее в Минобороны Таиланда заявили, что переговоры с Камбоджей могут начаться 24 декабря.

