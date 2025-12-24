На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько еще материалов дела Эпштейна планируют опубликовать в США

Axios: минюст США планирует опубликовать еще 700 тысяч страниц по делу Эпштейна
true
true
true
close
Global Look Press

Минюст США в течение недели планирует проверить и опубликовать еще около 700 тысяч страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает портал Axios.

«Чтобы завершить публикацию всех материалов, касающихся Джеффри Эпштейна, ей (администрации президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») требуется около недели, а также нужно просмотреть еще до 700 тыс. страниц», — говорится в публикации.

Отмечается, что минюст США уже опубликовал около 750 тысяч документов, связанных с делом Эпштейна.

Как пишут авторы публикации, интерес СМИ к этой теме вызывает раздражение Белого дома.

24 декабря газета The Guardian писала, что новая порция рассекреченных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит многочисленные упоминания президента США Трампа.

Среди почти 30 тысяч страниц фигурирует, в частности, электронное письмо прокурора от января 2020 года, в котором утверждается, что Трамп летал на частном самолете Эпштейна чаще, чем считалось ранее. В документе говорится о восьми перелетах в период с 1993 по 1996 год, в том числе с несовершеннолетними пассажирами, которые могли бы стать свидетелями по делу сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Само ведомство подчеркивает, что эти утверждения не имеют доказательств и являются «необоснованными».

Ранее в России оценили шансы на импичмент Трампу.

