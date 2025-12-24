На Украине раскрыли важную деталь об опубликованном мирном плане

Мирный план из 20 пунктов, все детали которого раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский, является неутвержденной версией документа, поскольку Россия не вносила свои коррективы. Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Забелина в своем Telegram-канале.

«Президент вчера озвучил 20 пунктов мирного плана, они уже публикуются. Я была на этой встрече президента с журналистами, и важно отметить — это сейчас драфт документа. Не полностью утвержденная версия, а ее рамка», — уточнила Забелина.

Она подчеркнула, что изложенная версия документа претерпит изменения, так как ее будет редактировать российская сторона.

23 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Ранее Зеленский рассказал об общей позиции США и России в отношении Минских соглашений.