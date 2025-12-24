На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли важную деталь об опубликованном мирном плане

Журналистка Забелина: опубликованное мирное соглашение – неутвержденная версия
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Мирный план из 20 пунктов, все детали которого раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский, является неутвержденной версией документа, поскольку Россия не вносила свои коррективы. Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Забелина в своем Telegram-канале.

«Президент вчера озвучил 20 пунктов мирного плана, они уже публикуются. Я была на этой встрече президента с журналистами, и важно отметить — это сейчас драфт документа. Не полностью утвержденная версия, а ее рамка», — уточнила Забелина.

Она подчеркнула, что изложенная версия документа претерпит изменения, так как ее будет редактировать российская сторона.

23 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Ранее Зеленский рассказал об общей позиции США и России в отношении Минских соглашений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами