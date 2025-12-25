На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен понадеялась на мир на Украине в 2026 году

Фон дер Ляйен: надеемся, что 2026 год принесет Украине прочный мир
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понадеялась на то, что в 2026 году на Украине наступит мир. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Мы особенно думаем о наших друзьях на Украине. Надеемся, что наступающий год принесет справедливый и прочный мир, а в конечном итоге и безопасное, процветающее будущее в нашем союзе», — отметила она.

Фон дер Ляйен назвала мир «неспокойным» и отметила, что Рождество дает возможность «передохнуть» и «замедлить темп».

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Самым проблемным он назвал территориальный вопрос и контроль над Запорожской АЭС. После этого британское издание The Times написало, что обновленный план мирного урегулирования только подчеркивает разногласия между сторонами, и поэтому быстрый прорыв в переговорах «маловероятен».

При этом американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

Ранее Орбан пожелал Европе встать на правильный путь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами