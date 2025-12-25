Фон дер Ляйен понадеялась на мир на Украине в 2026 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понадеялась на то, что в 2026 году на Украине наступит мир. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Мы особенно думаем о наших друзьях на Украине. Надеемся, что наступающий год принесет справедливый и прочный мир, а в конечном итоге и безопасное, процветающее будущее в нашем союзе», — отметила она.

Фон дер Ляйен назвала мир «неспокойным» и отметила, что Рождество дает возможность «передохнуть» и «замедлить темп».

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Самым проблемным он назвал территориальный вопрос и контроль над Запорожской АЭС. После этого британское издание The Times написало, что обновленный план мирного урегулирования только подчеркивает разногласия между сторонами, и поэтому быстрый прорыв в переговорах «маловероятен».

При этом американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней.

Ранее Орбан пожелал Европе встать на правильный путь.