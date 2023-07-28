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Зеленский перенес Рождество на Украине

Зеленский узаконил перенос празднования Рождества на Украине на 25 декабря

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Стрингер/РИА Новости

Празднование Рождества на Украине официально перенесли на 25 декабря. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, о чем свидетельствуют данные с сайта Верховной рады.

До сих пор жители страны отмечали главный христианский праздник 7 января, как это делают в России. Однако ранее глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект, предложив отказаться от данной традиции и перейти на новоюлианский календарь.

«Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины», – указано в карточке документа, опубликованного на сайте Верховной Рады.

При этом сами депутаты проголосовали за перенос праздника еще 14 июля. Тогда же они приняли законопроект об изменении даты проведения торжеств в честь Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

До этого члены Верховной рады обратились в ЮНЕСКО, призвав исключить Москву из организации. По словам парламентария Ярослава Железняка, требование касается и дочерних структур объединения.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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