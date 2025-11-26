На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимир Якушев встретился с финалистами «Лидеров России. Политика»

Якушев: конкурс «Лидеры России. Политика» помогает самореализоваться
Партия «Единая Россия»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев встретился с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» и рассказал, как будет реализовываться избирательная кампания 2026 года, сообщает пресс-служба партии.

Якушев отметил, что в начале года партия отчитается о выполнении положений народной программы.

«Работа будет идти по всей стране одновременно со сбором новых наказов», — сказал он.

По словам Якушева, кампания не будет простой.

«Нам предстоит отвечать на критику оппонентов. Причем не только политических, но и внешних. И здесь мы будем отстаивать не только «Единую Россию», сохранять свое лицо, но и лицо страны», — заявил он.

Также Якушев отметил, что конкурс «Лидеры России. Политика» помогает самореализовываться и приобрести новые горизонтальные связи.

«Конкурс дает возможность провести отбор людей с управленческим потенциалом, выстроить системную работу по поиску и обучению кадров для политической и управленческой сфер», — добавил он.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента России Владимира Путина с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе.

