Наставничество назвали значимой частью конкурса «Лидеры России. Политика»

Замначальника управления президента РФ по внутренней политике, наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Антон Награлин проведет встречу с финалистами конкурса, в рамках которой участники обсудят план совместной работы и возможное сотрудничество, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметили в пресс-службе, наставничество является значимой частью работы по развитию будущих политических лидеров.

Второй сезон конкурса начался в ноябре 2024 года. Всего было подано 16,8 тыс. заявок, а по итогам этапом отбора в мае 2025 года стали известны имена 105 финалистов.

Финалисты получили право принять участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров ВШГУ.

Победителей конкурса определят по итогам обучения, которое закончится в апреле 2026 года.

Напомним, первый сезон конкурса проходил 2020 по 2021 год. По итогам первого сезона два человека стали сенаторами РФ, 18 человек – депутатами Госдумы, а еще трое вошли в региональные парламенты.