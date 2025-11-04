Россия сможет поставлять грузы в Армению через территорию Азербайджана

Пашинян: РФ может проводить ж/д грузовые перевозки в Армению через Азербайджан

Российская Федерация сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Республику Армения через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, продолжаются обсуждения того, что Россия может обеспечить указанные перевозки на армянскую территорию.

Он добавил, что в настоящее время Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян предостерег армян от возвращения в Карабах.