На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина 25 декабря

Песков: Кремль не исключает возможность телефонного разговора у Путина
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Кремль не исключает возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина 25 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина. Мы вам сообщим, если будет о чем», — сказал он.

Также Песков сообщил, что глава российского государства уже поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством, телефонный разговор двух лидеров 25 декабря не планируется.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что «там замирает жизнь на это время», однако если возникнет необходимость, телефонный разговор Путина с Трампом будет оперативно согласован.

Ранее Россия предупредила США о зеркальном ответе на ядерные испытания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами