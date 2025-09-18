Трампу замазали тональным кремом пятно на руке

В сети появились фотографии президента США Дональда Трампа с официального приема у короля Великобритании Карла III, на которых видно, что пятно на руке американского лидера замазано тональным кремом. На это обратил внимание kp.ru.

В материале отмечается, что американский президент неоднократно появлялся на публике с темным пятном на руке, что вызвало предположения о возможной скрываемой болезни. Оно заметно и на последних опубликованных фотографиях Трампа, однако вместо темного синяка на коже руки американского лидера заметно светлое пятно. Как отмечает kp.ru, пользователи соцсетей уже начали выдвигать предположения о его происхождении.

В июле стало известно, что Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ обратили внимание на синяк на его руке. В Белом доме заявили, что у президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, однако он чувствует себя «отлично». Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина, который Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп не захотел спать на королевских простынях в Виндзорском замке.