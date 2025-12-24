На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Партия Трампа выступает против вторжения в Венесуэлу

The Hill: республиканцы выступают против вторжения в Венесуэлу и свержения Мадуро
Global Look Press

Часть представителей Республиканской партии США выступают против вторжения в Венесуэлу и свержения президента Николаса Мадуро, предупреждая о негативных последствиях такого решения. Об этом пишет газета The Hill.

Как следует из текста, члены партии в сенате США «в целом поддерживают агрессивные действия Трампа» по пресечению контрабанды наркотиков, однако предупреждают, что более «прямые атаки» могут зайти слишком далеко.

Так, сенатор Роджер Маршалл предупредил, что нужно быть очень осторожными, когда речь заходит «о смене режимов», поскольку такие действия часто приводят к обратному желаемому результату. Аналогичного мнения придерживается сенатор Рэнд Пол, который прямо выступил против интервенции.

Другой анонимный сенатор прямо обвинил Дональда Трампа в намерении свергнуть Мадуро.

«Я не хочу размещения сухопутных войск в Венесуэле. Я не хочу повторения ситуации в Афганистане или Ираке. Я не поддерживаю смену режима по указанию США», — заявил он.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Мадуро последствиями за демонстрацию силы.

