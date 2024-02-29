Путин обратился с рекордным посланием к Федеральному собранию. Что он сказал Путин назвал участников СВО и граждан-тружеников подлинной элитой России

Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию России. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся спецоперации на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал вставать на лыжи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

СВО, оружие и льготы

Прежде всего Владимир Путин коснулся конфликта с Украиной. Он утверждает, что СВО поддержали «абсолютное большинство» россиян. По мнению политика, западные страны стремятся сдержать развитие РФ.

« По сути, они (страны Запада. — «Газета.Ru») хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри. Но они просчитались — это сегодня уже абсолютно очевидная вещь: столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа», — заявил лидер.

По словам Путина, в первую очередь на фронте сейчас идет «укрепление суверенитета» России.

«Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», — сообщил глава государства.

Путин также отчитался о проделанной в сфере вооружений работе, которую анонсировал в послании 2018 года: «Все сделано, или завершается эта работа». По его словам, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон» применяются на СВО, ракетный комплекс «Авангард» и лазерный «Пересвет» находятся на боевом дежурстве; баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска; крылатые ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» проходят испытания.

В ходе послания Путин пообещал участникам СВО льготы и привилегии. С 1 марта 2024 года ветераны смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев» для тех, у кого уже есть высшее образование. Кроме того, участники СВО смогут в приоритетном порядке поступить в вуз и получить гражданскую специальность в ведущих образовательных учреждениях.

Также политик отметил, что слово «элита» себя дискредитировало, поскольку так часто называют себя люди, «набившие карманы» в 90-х и не имеющие заслуг перед обществом.

«Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины», — подчеркнул президент.

Пять новых нацпроектов

В России будут запущены пять новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — заявил политик.

В рамках нацпроекта «Семья» для повышения рождаемости Путин предложил ряд мер: 1. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 млрд руб. до 2030 года. 2. Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров. 3. Программа материнского капитала тоже будет продлена до 2030 года. 4. Норму, разрешающую направить на погашение ипотеки, 450 тыс. руб. для семей при рождении третьего ребенка, продлят тоже до 2030 года. 5. Налоговый вычет на второго ребенка предполагается увеличить до 2,8 тыс. руб. в месяц, на третьего и последующих — до 6 тыс. руб. в месяц.

Нацпроект «Молодежь России» предполагает выделение средств на переоснащение техникумов и колледжей (120 млрд руб.) и обновление инфраструктуры педагогических вузов (9 млрд руб.). Кроме того, будут введены доплаты: с 1 сентября 2024 года — 5 тыс. руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах; с 1 марта — до 10 тыс. рублей за классное руководство и кураторство групп в техникумах.

В рамках нацпроекта «Кадры» Путин предложил подготовить к 2028 году порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. К 2030 году в стране предполагается открыть 12 школ «лидерского уровня». 400 млрд руб. потратят на строительство 40 университетских кампусов. Таким образом предполагается повысить зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах.

«Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении (совершенствовании ЕГЭ. — «Газета.Ru») — дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей», — сказал Путин.

Нацпроект «Экономика данных» позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 млрд руб.

«Уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе и за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки, направим на ее развитие 116 миллиардов рублей», — пообещал глава государства.

По еще одному нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» предлагается, что средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть не менее 78 лет, а дальше — больше 80.

«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить — вставай на лыжи!» Это тот самый случай, момент такой настал», — сказал президент.

ЖКХ, бедность и МРОТ

Владимир Путин озвучил объемы средств, которые планируется отправить на модернизацию социальной инфраструктуры. Более 4,5 трлн руб. будет направлено на ремонт ЖКХ, 400 млрд руб — на ремонт детских садов; 150 млрд руб. — на обновление общественного транспорта. Как ожидается, будет запущена новая программа расселения аварийного жилья.

«Невысокие» доходы, по мнению президента, остаются одной из самых острых проблем. При этом, по его сведениям, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек:

«Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%».

Президент хочет, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей — 12%. Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. руб.

«Мы — одна большая семья»

В рекордном по продолжительности выступлении президент также предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами и ее снижением для семей с маленьким доходом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Россия, считает Путин, должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. К этому же сроку нужно создать 100 технопарков.

250 млрд руб. предполагается направить на развитие аэропортовой сети, интенсивность пассажирской авиации в РФ должна вырасти в 1,5 раза к 2030 году. Время досмотра на погранпунктах РФ не должно превышать десяти минут. Турпоток по стране к 2030 году должен вырасти до 140 млн человек в год.

К этому сроку, как заявил президент, в РФ нужно перейти к сортировке всех твердых отходов (которые подлежат сортировке).

В конце речи президент вернулся к теме спецоперации:

«Это они — наши воины — создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята. Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги, благодарю всех граждан России за солидарность и надежность. Мы — одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать. Как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России».