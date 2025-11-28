На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года при сохранении льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон вносит комплексные изменения в российский Налоговый кодекс. Льготная ставка сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг, а также племенных сельскохозяйственных животных.

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключены из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке.

Кроме того, в РФ вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.

28 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что повышение НДС до 22% в среднесрочной перспективе позволит лучше сбалансировать бюджет России.

В конце сентября преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова перечислила товары, которые подорожают из-за повышения НДС до 22%. По ее словам, рост цен коснется бытовой техники, электроники, мебели, строительных материалов, транспортных и туристических услуг.

Ранее министр финансов оценил вклад повышения НДС в инфляцию.

